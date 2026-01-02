Cucina scozzese: piatti tradizionali

Se stai pianificando un viaggio in Scozia, è importante conoscere la cucina locale. La cucina scozzese è caratterizzata da una forte relazione con il territorio e con ciò che la natura offre, come selvaggina, pesce, formaggi, cereali e frutta e verdura resistenti al clima nordico.

I piatti tipici scozzesi includono l’haggis, un pudding salato preparato con frattaglie di pecora, avena, cipolle e spezie, e il Scottish salmon, considerato tra i migliori al mondo. La cullen skink è una zuppa tradizionale a base di pesce eglefino, patate, cipolle e latte.

Altri piatti da provare sono i formaggi Caboc e Dunlop, il Scotch Pie, uno stufato semplice e sostanzioso chiamato stovies, l’Aberdeen Angus beef, il fish and chips, gli Arbroath smokies, i biscotti oatcake e il shortbread.

Tra i dolci, ci sono il cranachan, che unisce panna montata, lamponi freschi, miele e avena tostata, il tablet, un dolce tradizionale scozzese dalla consistenza friabile, e lo scotch whisky, parte integrante della cultura scozzese. Infine, le scotch eggs, una preparazione a base di uova sode avvolte in uno strato di carne macinata, impanate e fritte o cotte al forno, nonostante il nome, non sono di origine scozzese, ma sono molto diffuse anche in Scozia.