Cucina sana e creativa: il frutto del sole in Italia

Giovedì 13 novembre alle 18.30, Chiara Correggioli presenterà il suo libro “Ricette belle come il sole” presso l’Ego’ Lounge, in via Fausto Beretta 23. Questo evento è parte della rassegna “Racconti sotto l’ulivo”, organizzata insieme al Consorzio Eventi Editoriali. L’autrice, esperta di cucina e alimentazione sana, offre una guida che aiuta a eliminare i cibi processati, proponendo ricette semplici e versatili.

Correggioli spiega che il libro rappresenta il raggiungimento di un sogno, frutto di anni di esperienza nel settore. La sua filosofia si basa sul motto “prevenire è meglio che curare”, mirata a selezionare ingredienti e abbinamenti adatti per preparare piatti gustosi e completi. All’interno del libro, l’autrice analizza gli ingredienti infiammatori come lieviti, zuccheri, latticini e grani moderni, affrontando il tema nutrizionale ed alimentare in modo approfondito.

Il libro non si limita a essere un semplice ricettario, ma offre spunti per una vera e propria rivoluzione nello stile alimentare dei lettori. Durante l’evento, Correggioli avrà un interlocutore speciale: Maurizio Olivari, che contribuirà a rendere la presentazione ancora più interessante.