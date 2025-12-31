Cucina romana tradizionale

6.9 C
Roma è una città che non si visita solo, ma anche si assapora. La cultura gastronomica romana rappresenta un patrimonio vivente che continua a evolversi, mantenendo intatte le sue radici profonde. La cucina tipica romana nasce dall’incontro di culture diverse, come documenta Apicius nel De Re Coquinaria, l’alimentazione romana antica era già una “fusione di sapori” proveniente da Grecia, Egitto e Medio Oriente.

La vera rivoluzione arriva con la valorizzazione del “quinto quarto”, quella parte dell’animale che non apparteneva né al macellaio né ai tagli nobili. Frattaglie, rigaglie e interiora diventano protagonisti di piatti straordinari, trasformando la necessità in arte culinaria. I quartieri popolari e il ghetto ebraico hanno donato alla città ricette che oggi consideriamo classici intramontabili, come i carciofi alla giudia e le alici marinate.

Gli ingredienti identitari della cucina romana sono il guanciale, il Pecorino Romano DOP e le verdure romane, come i carciofi e la cicoria. La cucina romana è anche famosa per i suoi piatti di pasta, come la carbonara, l’amatriciana, la cacio e pepe e la gricia. I secondi romani raccontano altre storie, come i saltimbocca alla romana e la coda alla vaccinara.

Le tecniche di preparazione seguono metodi precisi tramandati nelle cucine familiari, come la cottura della pasta e il soffritto. La scena gastronomica romana oggi è caratterizzata da una dualità tra tradizione e rinnovamento, con trattorie storiche che servono piatti esattamente come generazioni fa e ristoranti che reinterpretano i classici. Per scoprire autenticamente la cultura gastronomica romana, è consigliabile partecipare a food tour nei quartieri storici e corsi di cucina tenuti da maestri locali.

