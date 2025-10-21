Cucina romana: ricette veloci e sani sapori della tradizione

Ruben Bondì racconta la sua vita e il suo nuovo libro, Daje che è pronto, edito da Mondadori. La sua carriera di chef e content creator è caratterizzata da un forte legame con la famiglia, che lo sostiene nonostante la sua crescente popolarità sui social, con 1,9 milioni di follower su Instagram.

Bondì sottolinea come il suo successo non lo abbia cambiato, grazie al supporto della sua famiglia, che considera un punto fermo nella sua vita. Anche se ha dovuto adattare il suo stile di vita agli impegni professionali, le tradizioni familiari rimangono intatte. Uno dei momenti che non perderebbe mai è la cena del venerdì con i suoi cari, anche se non è lui a cucinare.

La sua filosofia si basa sulla semplicità e sulla rapidità nella preparazione dei piatti, un concetto che ha ispirato il suo nuovo libro. Le ricette si concentrano su ingredienti freschi e sani, con tempi di preparazione da 15 a 30 minuti, pensate per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli. Bondì desidera dimostrare che si può mangiare bene senza ricorrere al cibo da asporto.

Nel libro, Bondì include molte ricette vegetali e di pesce, con una preferenza per ingredienti di alta qualità. La sua connessione con i mercati locali e i venditori di prodotti freschi gioca un ruolo fondamentale nelle sue scelte culinarie. Tra le sue passioni culinarie, oltre alla cucina romana, spiccano anche quella siciliana e influenze gastronomiche da paesi come Libano e India.