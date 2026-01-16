7.1 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Cucina

Cucina romana in crescita

Da stranotizie
Cucina romana in crescita

L’impennata di turisti e il record di presenze a Roma hanno portato a un aumento delle attività legate alla ristorazione nel centro della città. Secondo l’ultimo rapporto della Fiepet-Confesercenti, sono state aperte 950 nuove attività, di cui il 50% sono legate alla ristorazione e il 15% all’artigianato, come pasticcerie, gelaterie e prodotti locali.

Le zone dove si è registrato il maggior aumento sono il quartiere Prati e il Tridente. Questo aumento si traduce in un incremento del 6% dei ricavi nel settore rispetto al triennio precedente, mentre le nuove attività hanno dato un ulteriore spinta al settore pari al 12%. La richiesta di prodotti tipici della cucina romana e di gelati è aumentata del 6%.

Durante le festività di Natale e Capodanno, gli incassi hanno toccato i 70 milioni di euro tra Roma e provincia. Dopo la crisi legata alla pandemia, i segnali di ripresa si sono registrati già nel primo trimestre del 2022, con 250 richieste di acquisto di mura e licenze per l’avvio di nuovi esercizi legati alla ristorazione.

La città ha segnato un ulteriore record di presenze di pellegrini e turisti, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Pil dei pubblici esercizi della ristorazione a Roma e nel Lazio vale complessivamente tra i 6 e 7 miliardi di euro, di cui una parte significativa è riferita al segmento ristorativo del solo Centro Storico.

Le nuove attività hanno l’obiettivo di offrire nuove formule legate alla gastronomia e rinnovare il panorama delle attività ristorative. Accanto ai ristoranti tradizionali, sono nati anche gestori che offrono diversi pacchetti culinari, come brunch e aperitivi, o che propongono menù con prodotti selezionati per la colazione, il pranzo e la merenda. Anche le attività artigianali come le gelaterie offrono prodotti sempre più selezionati e ad hoc, puntando sulla qualità.

Articolo precedente
Arte in guerra
Articolo successivo
Viaggio in Austria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.