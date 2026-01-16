Cucina romana in crescita

L’impennata di turisti e il record di presenze a Roma hanno portato a un aumento delle attività legate alla ristorazione nel centro della città. Secondo l’ultimo rapporto della Fiepet-Confesercenti, sono state aperte 950 nuove attività, di cui il 50% sono legate alla ristorazione e il 15% all’artigianato, come pasticcerie, gelaterie e prodotti locali.

Le zone dove si è registrato il maggior aumento sono il quartiere Prati e il Tridente. Questo aumento si traduce in un incremento del 6% dei ricavi nel settore rispetto al triennio precedente, mentre le nuove attività hanno dato un ulteriore spinta al settore pari al 12%. La richiesta di prodotti tipici della cucina romana e di gelati è aumentata del 6%.

Durante le festività di Natale e Capodanno, gli incassi hanno toccato i 70 milioni di euro tra Roma e provincia. Dopo la crisi legata alla pandemia, i segnali di ripresa si sono registrati già nel primo trimestre del 2022, con 250 richieste di acquisto di mura e licenze per l’avvio di nuovi esercizi legati alla ristorazione.

La città ha segnato un ulteriore record di presenze di pellegrini e turisti, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Pil dei pubblici esercizi della ristorazione a Roma e nel Lazio vale complessivamente tra i 6 e 7 miliardi di euro, di cui una parte significativa è riferita al segmento ristorativo del solo Centro Storico.

Le nuove attività hanno l’obiettivo di offrire nuove formule legate alla gastronomia e rinnovare il panorama delle attività ristorative. Accanto ai ristoranti tradizionali, sono nati anche gestori che offrono diversi pacchetti culinari, come brunch e aperitivi, o che propongono menù con prodotti selezionati per la colazione, il pranzo e la merenda. Anche le attività artigianali come le gelaterie offrono prodotti sempre più selezionati e ad hoc, puntando sulla qualità.