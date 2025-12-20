Cucina romana fuori dal centro

Roma è una città che offre moltissimo anche al di fuori del centro storico, soprattutto per quanto riguarda la cucina. Se si vuole assaporare la vera essenza della cucina romana senza trovarsi nel caos del centro, ci sono tre trattorie che sono assolutamente da provare.

La prima trattoria è Osteria Bonelli, situata nella zona di Casilina. Questo locale è un’autentica osteria romana fuori dalle rotte turistiche classiche, dove il culto della cucina tradizionale si respira appena varcata la porta. La gricia è famosissima e si possono trovare anche antipasti ricchi e vari, fritti, carciofi alla giudia, polpette, primi classici e secondi tradizionali romani, tutti scritti ogni giorno sulla lavagna.

Un’altra trattoria da provare è Trattoria Verbano, situata nella zona di Trieste. Il locale ha aperto nel 2019 e in breve tempo si è fatto notare per la sua interpretazione verace della tradizione capitolina, con amatriciana, cacio e pepe e una carbonara apprezzata dai clienti tra i primi piatti. Le porzioni sono spesso abbondanti e ben equilibrate, e il menu include anche antipasti tipici come bufala in carrozza e carciofi alla giudia, secondi di carne e pesce, contorni e dolci fatti in casa.

Infine, c’è Ristorante Girasole, situato nella zona di Garbatella. La carbonara è il loro piatto forte, servita in porzioni generose con pasta al dente, crema saporita e guanciale croccante, ma nel menu si trovano anche altri classici romani come gricia, amatriciana, fritti romani e secondi tradizionali. Il locale è diventato così noto negli anni che ormai anche fuori in fila si sentono lingue straniere, segno di un interesse che va oltre i soli romani e di una reputazione cresciuta anche tra i visitatori.