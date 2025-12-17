Cucina romana: 10 piatti tipici

La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, celebrando un patrimonio fatto di ricette, gesti quotidiani, rituali conviviali e identità territoriali che attraversano l’Italia da secoli. La cucina romana è una delle espressioni più forti e amate di questo patrimonio, caratterizzata da una cucina schietta, diretta e profondamente legata alla storia della città e alla vita del popolo.

Tra i piatti tipici di Roma ci sono la carbonara, l’amatriciana, la cacio e pepe, la gricia, i saltimbocca alla romana, la trippa alla romana, la coda alla vaccinara, i supplì, i carciofi alla romana e il maritozzo. La carbonara è uno dei piatti più iconici della cucina romana, a base di guanciale, uova, pecorino romano e pepe nero, mentre l’amatriciana nasce ad Amatrice ma è entrata a pieno titolo nella tradizione romana, preparata con guanciale, pomodoro, pecorino romano e peperoncino.

La cacio e pepe è l’essenza della cucina romana, con pochi ingredienti e tecnica impeccabile, mentre la gricia è considerata la “madre” dell’amatriciana, senza pomodoro, con guanciale, pecorino e pepe. I saltimbocca alla romana sono fettine di vitello farcite con prosciutto crudo e salvia, cotte rapidamente nel burro e vino bianco, e la trippa alla romana è uno dei simboli della cucina del quinto quarto, preparata con pomodoro, mentuccia romana e pecorino.

La coda alla vaccinara è uno dei piatti più rappresentativi della tradizione romana, preparata con coda di bue, pomodoro, sedano e una lunga cottura, mentre i supplì sono lo street food romano per eccellenza, con riso, sugo di carne, mozzarella e panatura croccante. I carciofi alla romana sono una celebrazione della stagionalità, cotti lentamente con aglio, mentuccia e olio extravergine, e il maritozzo è il dolce romano per eccellenza, soffice panino dolce ripieno di panna montata.