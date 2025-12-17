12.5 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Cucina

Cucina romana: 10 piatti tipici

Da stranotizie
Cucina romana: 10 piatti tipici

La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, celebrando un patrimonio fatto di ricette, gesti quotidiani, rituali conviviali e identità territoriali che attraversano l’Italia da secoli. La cucina romana è una delle espressioni più forti e amate di questo patrimonio, caratterizzata da una cucina schietta, diretta e profondamente legata alla storia della città e alla vita del popolo.

Tra i piatti tipici di Roma ci sono la carbonara, l’amatriciana, la cacio e pepe, la gricia, i saltimbocca alla romana, la trippa alla romana, la coda alla vaccinara, i supplì, i carciofi alla romana e il maritozzo. La carbonara è uno dei piatti più iconici della cucina romana, a base di guanciale, uova, pecorino romano e pepe nero, mentre l’amatriciana nasce ad Amatrice ma è entrata a pieno titolo nella tradizione romana, preparata con guanciale, pomodoro, pecorino romano e peperoncino.

La cacio e pepe è l’essenza della cucina romana, con pochi ingredienti e tecnica impeccabile, mentre la gricia è considerata la “madre” dell’amatriciana, senza pomodoro, con guanciale, pecorino e pepe. I saltimbocca alla romana sono fettine di vitello farcite con prosciutto crudo e salvia, cotte rapidamente nel burro e vino bianco, e la trippa alla romana è uno dei simboli della cucina del quinto quarto, preparata con pomodoro, mentuccia romana e pecorino.

La coda alla vaccinara è uno dei piatti più rappresentativi della tradizione romana, preparata con coda di bue, pomodoro, sedano e una lunga cottura, mentre i supplì sono lo street food romano per eccellenza, con riso, sugo di carne, mozzarella e panatura croccante. I carciofi alla romana sono una celebrazione della stagionalità, cotti lentamente con aglio, mentuccia e olio extravergine, e il maritozzo è il dolce romano per eccellenza, soffice panino dolce ripieno di panna montata.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Bambini soldato in Cisgiordania
Articolo successivo
Corruzione nella polizia italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.