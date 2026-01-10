7.8 C
Da stranotizie
Cucina romagnola con Ruben a Rimini

Il Mercato Coperto di Rimini sarà il set del programma televisivo “Cucina al mercato con Ruben” dall’11 al 15 gennaio, condotto dallo chef Ruben Bondì e in onda su Food Network a partire dal 15 febbraio alle ore 15.00. Dopo aver visitato Roma, Napoli e Palermo, Ruben Bondì porterà la sua cucina autentica e legata ai territori al Mercato Coperto di Rimini.

Nel corso della serie, lo chef esplorerà i banchi del mercato e interagirà con i passanti per trovare ingredienti e prodotti tipici del territorio, che saranno protagonisti di ricette capaci di raccontare la cucina romagnola. La cucina romagnola è caratterizzata da preparazioni semplici che esaltano i sapori dell’orto, le carni da pascolo, i formaggi genuini, le erbe di campo, le paste artigianali e l’olio dop delle colline di Romagna.

La piada o piadina è un emblema della convivialità e dell’identità gastronomica riminese e romagnola, e si distingue da nord a sud per dimensioni e spessore. Oltre ai prodotti e alle ricette, la città di Rimini sarà protagonista del programma, con riprese che valorizzeranno alcuni dei luoghi più belli, come Piazza Cavour, l’Arco di Augusto e il Borgo San Giuliano. Il programma “Cucina al mercato con Ruben” è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery e valorizza la cucina italiana partendo dai mercati storici delle città e dai loro produttori.

