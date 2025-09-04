29.4 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Cucina

Cucina radicata in Piemonte: formarsi tra tradizione e sostenibilità

Da StraNotizie
Cucina radicata in Piemonte: formarsi tra tradizione e sostenibilità

Fino al 15 settembre è possibile iscriversi alla seconda edizione del corso “Cucina radicata: una cucina che dialoga con i territori”. Questo corso è dedicato alla preparazione di piatti legati alle tradizioni locali, con un focus sulla cucina vegetariana.

La partecipazione è gratuita e riservata a titolari e collaboratori di attività di ristorazione situate nella provincia di Cuneo. L’iniziativa è promossa dalle Aree Protette Alpi Marittime, in seguito al grande successo della prima edizione, che ha registrato il tutto esaurito in breve tempo.

Il corso si compone di quattro lezioni che si svolgeranno nei lunedì di novembre a Mondovì. Le lezioni saranno tenute da chef esperti, in collaborazione con CFP Cemon e l’Associazione Cuochi Provincia Granda, noti per la loro capacità di interpretare la tradizione gastronomica della provincia di Cuneo.

Durante il corso, i partecipanti impareranno a preparare una cena completa, dal primo al dolce, utilizzando ingredienti di alta qualità e sostenibili, che hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM, rilasciato dall’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime. Questa è un’opportunità per arricchire i menù, conoscere meglio i produttori locali e contribuire a un sistema alimentare sostenibile che riduce l’impatto ambientale lungo tutta la filiera.

Per iscriversi, è possibile inviare un’e-mail a [email protected] o contattare la segreteria del CFP di Mondovì al numero 0171 42 135. La seconda edizione del corso è finanziata dalla Regione Piemonte e organizzata dal Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, nell’ambito del progetto “In cucina con il marchio Qualità Parco APAM”.

Articolo precedente
La Strage della Carrozza Gialla: Deragliamento a Lisbona
Articolo successivo
Festival IT.A.CÀ: Viaggi Responsabili in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.