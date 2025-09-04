Cucina radicata in Piemonte: formarsi tra tradizione e sostenibilità

Fino al 15 settembre è possibile iscriversi alla seconda edizione del corso “Cucina radicata: una cucina che dialoga con i territori”. Questo corso è dedicato alla preparazione di piatti legati alle tradizioni locali, con un focus sulla cucina vegetariana.

La partecipazione è gratuita e riservata a titolari e collaboratori di attività di ristorazione situate nella provincia di Cuneo. L’iniziativa è promossa dalle Aree Protette Alpi Marittime, in seguito al grande successo della prima edizione, che ha registrato il tutto esaurito in breve tempo.

Il corso si compone di quattro lezioni che si svolgeranno nei lunedì di novembre a Mondovì. Le lezioni saranno tenute da chef esperti, in collaborazione con CFP Cemon e l’Associazione Cuochi Provincia Granda, noti per la loro capacità di interpretare la tradizione gastronomica della provincia di Cuneo.

Durante il corso, i partecipanti impareranno a preparare una cena completa, dal primo al dolce, utilizzando ingredienti di alta qualità e sostenibili, che hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM, rilasciato dall’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime. Questa è un’opportunità per arricchire i menù, conoscere meglio i produttori locali e contribuire a un sistema alimentare sostenibile che riduce l’impatto ambientale lungo tutta la filiera.

Per iscriversi, è possibile inviare un’e-mail a [email protected] o contattare la segreteria del CFP di Mondovì al numero 0171 42 135. La seconda edizione del corso è finanziata dalla Regione Piemonte e organizzata dal Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, nell’ambito del progetto “In cucina con il marchio Qualità Parco APAM”.