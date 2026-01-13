11.1 C
Cucina polesana tradizionale

La tradizione culinaria del Polesine torna protagonista a Villanova del Ghebbo. Domenica 25 gennaio, a partire dalle ore 12:30, la sede della Pro Loco ospiterà l’evento gastronomico “Sapori de ‘na volta – Festa del Bollito”, un appuntamento pensato per riscoprire i piatti tipici della memoria contadina e favorire la convivialità comunitaria.

L’iniziativa, organizzata dai volontari della Pro Loco, punta a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un menù che richiama i pranzi domenicali di un tempo. Il percorso gastronomico si aprirà con un antipasto di porchetta accompagnata da giardiniera sott’olio, seguito dai classici tortellini in brodo, simbolo della stagione invernale.

Il cuore dell’evento sarà il secondo piatto: un ricco carrello di bolliti che comprende copertina e lingua servite con verdure cotte, oltre al tradizionale cotechino con purè. Il pranzo si concluderà con il “dolce della nonna”, vino, acqua e caffè.

Gli organizzatori spiegano che il loro obiettivo è mantenere vive le radici gastronomiche del loro territorio e far incontrare la cittadinanza in un clima di festa e condivisione. Il costo della partecipazione è di 25,00€ a persona e, data la natura dell’evento e la preparazione artigianale dei piatti, la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i referenti ai seguenti numeri: Moreno al 340 801 3512 e Massimo al 346 863 7490. L’evento si terrà presso la sede Pro Loco di Villanova del Ghebbo.

