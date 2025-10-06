Cucina Piemontese e Sostenibilità: Il Futuro nel Piatto

Questa mattina, al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, si è tenuta una lezione magistrale di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, per le classi dell’ultimo anno del liceo classico Govone e del liceo artistico Gallizio. Sotto il titolo “Le scienze gastronomiche nell’era della transizione ecologica”, l’incontro ha coinvolto circa 180 studenti, con la partecipazione del dirigente scolastico Roberto Buongarzone e del Sindaco di Alba Alberto Gatto.

Petrini ha aperto il dialogo chiedendo agli studenti cosa significhi realmente sostenibilità, chiarendo un fraintendimento comune. Ha sottolineato che la vera sostenibilità non è solo un concetto da sostenere, ma implica creare effetti duraturi nel tempo. Ha espresso preoccupazione per la crescente consapevolezza che le risorse, come l’acqua, sono finite e ha sottolineato la necessità di adottare nuovi comportamenti per evitare il disastro ecologico.

Petrini ha definito la transizione ecologica non come una privazione, ma come un percorso di gioia e liberazione. Ha richiamato l’importanza del piacere nel cibo, condividendo aneddoti con Papa Francesco, evidenziando che il piacere è essenziale quanto la spiritualità.

Criticando il fenomeno degli chef celebri, ha affermato che le scienze gastronomiche devono favorire il cambiamento e abbracciare anche le questioni ambientali. Ha osservato come la cucina sia sempre stata un atto di scambio culturale, evidenziando l’impatto delle donne nella storia gastronomica.

Infine, ha messo in guardia sugli sviluppi demografici e sulla mancanza di interesse dei giovani per le professioni agricole. Ha esortato gli adulti a lasciare spazio ai giovani, poiché sono loro a conoscere le nuove tecnologie. L’incontro si è concluso con l’omaggio del libro “Seminare il futuro” a ogni studente, stimolando riflessioni sulla biodiversità e sull’importanza di ricostruire comunità legate alla terra.