Cucina piemontese a New York

Cucina piemontese a New York

La cucina sabauda è protagonista a New York grazie al “San Carlo Osteria Piemonte”. Carlo Rolle, originario di Caselle, ha aperto questo locale a SoHo, uno dei quartieri più alla moda di Manhattan, portando i piatti tipici sabaudi all’ombra dei grattacieli della Grande Mela. Il ristorante è stato inserito tra i 20 migliori di Manhattan e celebrerà il decennale di vita con una grande festa.

Ogni dettaglio, dall’arredamento alla cucina, parla del Piemonte. Il menù spazia dai plin, al vitello tonnato, passando per alcune chicche come il tonno di coniglio, uno dei piatti tradizionali della cucina langarola, per concludere con un classico bunet o zabajone. La carta dei vini è ricca di grandi cru del Piemonte e piccoli produttori locali poco noti oltre oceano.

I camerieri descrivono le caratteristiche e la storia di ogni singola portata, accompagnando i commensali in un viaggio in punta di forchetta tra i sapori della regione. In cucina, lo chef Davide Iacoboni utilizza materie prime 100% piemontesi, come la carne di razza Fassona o la pasta fresca fatta in casa, proponendo una cucina al contempo raffinata e autentica.

La squadra del “San Carlo Osteria Piemonte” ha permesso al ristorante di conquistare la critica, aggiudicandosi il Premio Michelin e quello per la Cucina Italiana Patrimonio Unesco Top Qualità. Il ristorante è stato scelto da chi ama mangiar bene e ai suoi tavoli non è raro incontrare star dello spettacolo. Presto il “San Carlo Osteria Piemonte” aprirà anche a Montecarlo, portando i profumi e sapori della cucina piemontese anche nel Principato.

