Cucina piacentina rivisitata nei sapori dell’antica stazione

La Famiglia Piasinteina ospita la presentazione del libro “Le Ricette dell’antica stazione” di Daniele Losi, un appuntamento che unisce memoria, sapori del territorio e convivialità. Il pubblico potrà incontrare l’autore e partecipare a una degustazione di salumi e vini ispirata alle atmosfere del volume.

Daniele Losi è noto per le sue serate nelle discoteche locali e per le trasmissioni musicali e sportive sulle emittenti private cittadine, ma il libro racconta un’altra sua vocazione, quella culinaria, coltivata fin da ragazzo accanto al nonno Gaetano, abile cuoco di mare. Dopo gli anni del Covid, Losi ha aperto un ristorante nel borgo medioevale di Grazzano Visconti, all’interno dell’ex stazione della Littorina, dove il menù si è arricchito con i tartufi e i funghi delle colline piacentine.

Il menù del ristorante offre classici locali e rielaborazioni di piatti italiani a base di carne e verdure, con grande attenzione alla freschezza e alla qualità delle materie prime lavorate in cucina. Dopo quattro anni di attività, è nato “Le Ricette dell’antica stazione”, un volume pensato per chi desidera riprodurre a casa piatti gustosi ma alla portata di tutti. Il libro sarà il filo conduttore dell’incontro alla Famiglia Piasinteina, dove alla presentazione seguirà una degustazione curata con il salumificio Fiocchi e le aziende vitivinicole La Valorosa e Manzini.