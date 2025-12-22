Cucina peruviana italiana

L’incontro tra Italia e Perù trova nella cucina uno dei suoi linguaggi più immediati, un terreno in cui memoria, migrazione e creatività hanno dato vita a un dialogo lungo. Il progetto Peruvian Roots nasce proprio da questa relazione, maturata nelle case, nelle piazze e nelle imprese familiari, e oggi riconoscibile in una gastronomia che unisce comunità diverse.

L’Italia ospita circa 360mila peruviani, mentre più di 50mila italiani vivono in Perù, eredi di una storia che ha lasciato tracce nell’identità gastronomica, architettonica e culturale del Paese andino. Questo legame si riflette anche nel ricettario che fa da sfondo a questo viaggio, pensato per valorizzare radici condivise e per raccontare una tradizione culinaria sostenuta da una biodiversità unica al mondo, capace di generare superfood custoditi per secoli dalle comunità locali.

La cucina peruviana ha conquistato riconoscimenti internazionali, tra cui il titolo di migliore destinazione culinaria del Sud America. Un successo che si intreccia con un crescente scambio con l’Italia, sostenuto da interessi comuni per alimentazione sana, sostenibilità e innovazione. In questo contesto si inserisce anche il lavoro dell’Ambasciata e l’esperienza del programma Ninakilla, che coinvolge donne peruviane e italo-peruviane impegnate a trasformare la cucina in uno spazio di apprendimento e autodeterminazione.

Il ricettario Peruvian Roots propone tre ricette firmate da tre chef diverse, ognuna con il proprio sguardo sulla tradizione e con un approccio che celebra le radici comuni attraverso sapori che dialogano tra le due sponde dell’oceano. Tra le ricette presentate ci sono la Tartelletta di pesce e aguaje della chef peruviana Elia Garcia, il Riso Norte della chef peruviana Arlette Eulert e le polpette di pollo e ricotta con sabbia di quinoa, crema di avocado e matcha della chef italiana Eleonora Riso. Queste preparazioni introducono un percorso che unisce superfood ancestrali, tecniche contemporanee e storie personali, restituendo una fotografia viva della gastronomia peruviana oggi.