Cucina per l'anima con Marisa Scotto

Cucina per l’anima con Marisa Scotto

Mercoledì 4 febbraio alle ore 21 si terrà un webinar gratuito con la veg-chef Marisa Scotto, dal titolo “Cucina per l’Anima. Come nutrire corpo, mente e anima con semplicità”. Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il form e successivamente si riceverà il link per accedere al webinar.

Cosa rende un piatto davvero nutriente non sono solo gli ingredienti, ma anche l’equilibrio, l’intenzione e il modo in cui cuciniamo. Marisa Scotto condividerà la sua esperienza di oltre quarant’anni in cucina, maturata attraverso la pratica della cucina vegetale e l’incontro con la visione ayurvedica dell’alimentazione. I partecipanti riceveranno spunti pratici e riflessioni sul valore energetico ed emotivo del cibo, su come scegliere e preparare gli alimenti in modo consapevole e su come il gesto del cucinare possa diventare una forma di cura e di responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

Il webinar è pensato per chi cerca una visione più ampia, umana e concreta del nutrimento. Marisa Scotto ha anche scritto un libro intitolato “Cucina per l’anima. 108 ricette per nutrire corpo, mente e spirito”, che non è solo una raccolta di ricette sane e nutrienti, ma un invito a riscoprire il legame sacro con il cibo, a cucinare con presenza e a nutrire corpo, mente e spirito. Il libro offre un percorso tra sapori, colori e profumi che rispettano la natura e tutti gli esseri viventi, per ritrovare armonia e gioia nella vita quotidiana. Ogni ricetta è semplice da realizzare e pensata per chi desidera alimentarsi con consapevolezza, creatività e gratitudine. Il libro è una guida per trasformare la cucina in uno spazio di meditazione, cura e crescita interiore.

