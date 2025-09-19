Cucina per bambini a Modena: un festival per la salute infantile

Torna a ottobre “Cuochi per un giorno”, un festival nazionale di cucina dedicato ai bambini. L’evento si svolgerà il 4 e 5 ottobre a Modena, presso la villa settecentesca del club La Meridiana e il suo parco secolare.

Durante le due giornate, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a vari appuntamenti e laboratori dove potranno annusare, toccare, impastare e cucinare, mettendo alla prova le loro abilità culinarie. Sono previste anche lezioni di cucina tenute da chef provenienti da diverse parti d’Italia, inclusi alcuni chef stellati. Il festival offrirà ulteriori attività per far avvicinare i bambini al mondo della cucina, come una libreria tematica, spettacoli e storie culinarie, angoli sensoriali e giochi.

Un aspetto significativo dell’evento è il supporto a una causa benefica: parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione CuraRE Onlus, che lavora al progetto Mire Maternità Infanzia a Reggio Emilia. Questo nuovo edificio, che sarà inaugurato l’anno prossimo presso l’Ospedale Santa Maria Nuova, è dedicato alla tutela della salute delle donne, delle gestanti, delle coppie, dei neonati e dei bambini.

“Cuochi per un giorno” è stato ideato da Laura Scapinelli e dal team de “La Bottega di Merlino”, una libreria per ragazzi con laboratori creativi a Modena. Per maggiori informazioni sul festival, è possibile visitare il sito www.cuochiperungiorno.it.