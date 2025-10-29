Cucina Napoletana: un viaggio tra tradizione e innovazione

Il 27 ottobre, alla libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri, si è tenuta la presentazione del libro La cucina napoletana di Luciano Pignataro. Tra i partecipanti, erano presenti la Principessa Giulia Ferrara Pignatelli di Strongoli, Santa di Salvo, giornalista de Il Mattino e presidente dell’Accademia della Cucina Italiana, e l’Onorevole Alfonso Pecoraro Scanio. L’opera si propone come una testimonianza della gastronomia partenopea, mirata a mettere in evidenza i suoi pilastri di successo.

Giulia Ferrara Pignatelli, nella prefazione, ha evidenziato l’abilità di Pignataro nel ritrarre gli aspetti unici della cucina napoletana. Ha affermato che tale impresa richiede uno “spirito giocoso”, sensibilità artistica e una “profonda ricerca”. Ha descritto la cucina napoletana come una fusione di tradizioni nobiliari e popolari, il che ha contribuito alla sua fama globale. Il libro non si limita a ricette, ma rappresenta “l’immagine di un sud che non si accontenta più di essere marginale”.

Alfonso Pecoraro Scanio ha sottolineato l’importanza di iniziative come la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità e ha citato la battaglia per il riconoscimento UNESCO dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano. Ha definito il lavoro di Pignataro come “un’opera egregia” che restituisce dignità e centralità alla cucina napoletana.

Pignataro ha descritto Napoli come un luogo di “anarchia creativa”, dove ogni ricetta può avere mille varianti. Ha sottolineato che la cucina napoletana non si basa solo sulla carne, ma valorizza il mondo vegetale, rispecchiando tematiche di sostenibilità e benessere.

Il suo discorso evidenzia come il futuro della cucina partenopea dipenda dalla capacità di custodire l’identità, mentre si rimane aperti alle influenze globali, presentando una cucina “tonica” e vitale in un’epoca di cambiamenti.