14.4 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Cucina

Cucina monferrina a Vignale

Da stranotizie
Cucina monferrina a Vignale

La storia della Trattoria Panoramica Sarroc inizia con un piatto di spaghetti. I fratelli Gianluca e Davide Valterza rilevano un locale a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. La spaghetteria si trasferisce successivamente in un’antica cascina nel centro del paese, ampliando il menù con piatti tipici monferrini.

L’interno della trattoria è elegante e confortevole, con un suggestivo caminetto che riscalda nei mesi invernali. In estate, si pranza e si cena all’aria aperta, nella terrazza panoramica affacciata sulle colline o nel cortile interno. La cucina nasce dal rispetto della tradizione, utilizzando materie prime locali e genuine, con un occhio di riguardo per i piccoli produttori. La pasta fresca è fatta in casa e gli ingredienti seguono le stagioni.

Tra i piatti proposti, ci sono i plin al canovaccio, ravioli tipici monferrini serviti caldi nel fazzoletto di cotone e conditi con olio e Parmigiano. Altri piatti sono il bollito misto piemontese con contorno di verdure e salse, e il menù della tradizione che comprende tre antipasti, due primi, un secondo con contorno, dolce e caffè a 43 euro a persona. Il menù alla carta propone anche piatti come la battuta di fassona con scaglie di holzhofer, la couvette di peperoni al forno con bagna cauda e il carpaccio di fassona con bagna cauda e crumble di pane.

I prezzi dei primi piatti variano tra i 14 e i 16 euro, con opzioni come gli gnocchi al Castelmagno, gli agnolotti con ragù bianco e il riso al salto allo zafferano con fonduta di parmigiano. I secondi piatti si aggirano tra i 14 e i 24 euro, con opzioni come la tagliata di fassona alla griglia con verdure, il galletto di Carmagnola con patate e la guancia di vitello al Barbera con polenta.

Nella carta dei dolci, ci sono opzioni come la torta di nocciole e zabaione, lo zabaione al Marsala con Krumiri e il bunet alla piemontese, tutti a 8 euro. Il prezzo di un pasto completo di antipasto, primo e secondo è di circa 50 euro, mentre nel caso di un pasto con solo primo e secondo, il prezzo è di circa 33 euro. La Trattoria Panoramica Sarroc offre anche una locanda, Il Cortile, con quattro camere dotate di vasca idromassaggio, spa e palestra, creando un’atmosfera intima e rilassata per gli ospiti.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Bambini e ingiustizia: come reagiscono?
Articolo successivo
Vacanza invernale in Val di Sole
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.