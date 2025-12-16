Cucina monferrina a Vignale

La storia della Trattoria Panoramica Sarroc inizia con un piatto di spaghetti. I fratelli Gianluca e Davide Valterza rilevano un locale a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. La spaghetteria si trasferisce successivamente in un’antica cascina nel centro del paese, ampliando il menù con piatti tipici monferrini.

L’interno della trattoria è elegante e confortevole, con un suggestivo caminetto che riscalda nei mesi invernali. In estate, si pranza e si cena all’aria aperta, nella terrazza panoramica affacciata sulle colline o nel cortile interno. La cucina nasce dal rispetto della tradizione, utilizzando materie prime locali e genuine, con un occhio di riguardo per i piccoli produttori. La pasta fresca è fatta in casa e gli ingredienti seguono le stagioni.

Tra i piatti proposti, ci sono i plin al canovaccio, ravioli tipici monferrini serviti caldi nel fazzoletto di cotone e conditi con olio e Parmigiano. Altri piatti sono il bollito misto piemontese con contorno di verdure e salse, e il menù della tradizione che comprende tre antipasti, due primi, un secondo con contorno, dolce e caffè a 43 euro a persona. Il menù alla carta propone anche piatti come la battuta di fassona con scaglie di holzhofer, la couvette di peperoni al forno con bagna cauda e il carpaccio di fassona con bagna cauda e crumble di pane.

I prezzi dei primi piatti variano tra i 14 e i 16 euro, con opzioni come gli gnocchi al Castelmagno, gli agnolotti con ragù bianco e il riso al salto allo zafferano con fonduta di parmigiano. I secondi piatti si aggirano tra i 14 e i 24 euro, con opzioni come la tagliata di fassona alla griglia con verdure, il galletto di Carmagnola con patate e la guancia di vitello al Barbera con polenta.

Nella carta dei dolci, ci sono opzioni come la torta di nocciole e zabaione, lo zabaione al Marsala con Krumiri e il bunet alla piemontese, tutti a 8 euro. Il prezzo di un pasto completo di antipasto, primo e secondo è di circa 50 euro, mentre nel caso di un pasto con solo primo e secondo, il prezzo è di circa 33 euro. La Trattoria Panoramica Sarroc offre anche una locanda, Il Cortile, con quattro camere dotate di vasca idromassaggio, spa e palestra, creando un’atmosfera intima e rilassata per gli ospiti.