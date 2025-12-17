15.5 C
Cucina meticcia a Firenze

Cucina meticcia a Firenze

All’interno degli spazi di Mercato Centrale, Lorenzo Leonetti e Mohamed Elkatoury hanno creato un nuovo progetto che combina sapori meticci e ricette internazionali. Questo progetto non è solo un ristorante, ma un luogo dedicato alla cucina, alla formazione e all’inclusione sociale, dove il cibo diventa strumento di dialogo, crescita e condivisione. Il ristorante è aperto a pranzo, mentre la sera è destinato a corsi e food experience. La domenica, invece, è il giorno del brunch per famiglie e per chi è curioso di provare nuove esperienze culinarie.

