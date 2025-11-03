Cucina marchigiana: sapori e tradizioni da scoprire

Oltre 70 studenti e docenti da Pesaro a San Benedetto si stanno preparando per un evento culinario straordinario, con Loreto al centro di questa attività. È stato creato un menù ricco e variegato che offre un viaggio nei sapori delle Marche, con piatti tipici della zona, specialità di terra, mare e fritti, accompagnati da vini forniti dagli istituti agrari della regione e dall’Istituto regionale di tutela vini.

Francesco Lucantoni, preside dell’Einstein-Nebbia di Loreto, ha espresso l’emozione della comunità scolastica per l’importanza di cucinare in un’occasione così speciale, come la visita del Capo dello Stato in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’Einstein-Nebbia coordina le attività di otto istituti alberghieri marchigiani per la preparazione del buffet che sarà presentato al Porto Antico di Ancona durante la cerimonia ufficiale presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da nord a sud della regione, diverse scuole e fornitori stanno collaborando, sottolineando l’eccellenza della formazione marchigiana in enogastronomia e ospitalità.

Negli ultimi giorni, gli studenti e gli insegnanti hanno lavorato intensamente per preparare i cibi, con ciascuna scuola inviata a contribuire con una propria delegazione. Venerdì si è tenuto il briefing finale, dove Lucantoni ha sottolineato l’importanza di essere precisi e professionali.

Inoltre, i ragazzi con disabilità della scuola parteciperanno al progetto “Tarallegria”, offrendo taralli alle autorità. Si spera che possano anche regalare un pacco al presidente Mattarella. Il 4 novembre si prospetta come una giornata speciale per Ancona, pronto ad accogliere il Capo dello Stato e altre autorità istituzionali. Le celebrazioni ufficiali avranno inizio intorno alle 11.