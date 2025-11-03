18.5 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Cucina

Cucina marchigiana: sapori e tradizioni da scoprire

Da stranotizie
Cucina marchigiana: sapori e tradizioni da scoprire

Oltre 70 studenti e docenti da Pesaro a San Benedetto si stanno preparando per un evento culinario straordinario, con Loreto al centro di questa attività. È stato creato un menù ricco e variegato che offre un viaggio nei sapori delle Marche, con piatti tipici della zona, specialità di terra, mare e fritti, accompagnati da vini forniti dagli istituti agrari della regione e dall’Istituto regionale di tutela vini.

Francesco Lucantoni, preside dell’Einstein-Nebbia di Loreto, ha espresso l’emozione della comunità scolastica per l’importanza di cucinare in un’occasione così speciale, come la visita del Capo dello Stato in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’Einstein-Nebbia coordina le attività di otto istituti alberghieri marchigiani per la preparazione del buffet che sarà presentato al Porto Antico di Ancona durante la cerimonia ufficiale presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da nord a sud della regione, diverse scuole e fornitori stanno collaborando, sottolineando l’eccellenza della formazione marchigiana in enogastronomia e ospitalità.

Negli ultimi giorni, gli studenti e gli insegnanti hanno lavorato intensamente per preparare i cibi, con ciascuna scuola inviata a contribuire con una propria delegazione. Venerdì si è tenuto il briefing finale, dove Lucantoni ha sottolineato l’importanza di essere precisi e professionali.

Inoltre, i ragazzi con disabilità della scuola parteciperanno al progetto “Tarallegria”, offrendo taralli alle autorità. Si spera che possano anche regalare un pacco al presidente Mattarella. Il 4 novembre si prospetta come una giornata speciale per Ancona, pronto ad accogliere il Capo dello Stato e altre autorità istituzionali. Le celebrazioni ufficiali avranno inizio intorno alle 11.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Miracoloso salvataggio: Cane cade da scogliera di 12 metri
Articolo successivo
Rjukan in Norvegia: il mistero della luce riflessa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.