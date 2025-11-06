Cucina ligure: ricette autentiche da Levanto e Monterosso

Il libro intitolato La mia cucina dalla tradizione ad oggi raccoglie oltre 170 ricette di Gino Barilari, un rinomato cuoco del ristorante “Al Pozzo” di Monterosso. A breve riaprirà anche la Trattoria “La Taverna” a Levanto. In questa pubblicazione di 216 pagine, Barilari condivide le migliori ricette affinatesi nel corso della sua carriera, evidenziando le sue origini liguri, in particolare Levanto, dove è nato.

Barilari ha unito la sua passione per la cucina tradizionale all’esperienza acquisita come cuoco su navi di tutto il mondo. Il volume, edito dalle Edizioni Giacché e accompagnato da immagini storiche, presenta ricette prevalentemente a base di pesce, includendo antipasti, primi piatti come gli “spaghetti alla Scarpara”, zuppe, secondi e contorni. È presente anche una sezione dedicata alle erbe aromatiche e conserve, oltre a dolci tipici, con un cenno ai vini e al famoso passito Sciacchetrà.

Il libro è descritto come un’opera di arte e esperienza culinaria, celebrando i sapori, gli aromi e la convivialità della cucina locale. La mia cucina dalla tradizione ad oggi è disponibile nelle librerie, edicole e negozi online al prezzo di 15 euro.