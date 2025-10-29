Cucina Libanese a Milano: scopri le bowl di Ceci

A Milano, il cibo mediorientale sta guadagnando popolarità grazie a nuovi format freschi e di qualità. Una delle novità più interessanti è We Are Ceci, un progetto gastronomico aperto dai fratelli libanesi Melanie e Anthony Ghoul.

Melanie, che ha vissuto a Londra dove ha studiato microbiologia, si è trasferita a Milano con il marito. Durante la pandemia, ha deciso di connettersi alle sue radici e, insieme a suo fratello Anthony, ha avviato questo locale in Via Col di Lana. Il menù di Ceci è costruito attorno al concetto di bowl, offrendo i sapori autentici del Libano in un formato moderno. L’apertura è prevista per giovedì 30 ottobre.

Anthony ha un background nell’hospitality, avendo lavorato in ristoranti in Libano e successivamente avviato negozi alimentari. I due fratelli hanno creato Ceci per dimostrare che la cucina mediorientale va oltre il kebab, con piatti pensati sia per il consumo in loco che per l’asporto.

Melanie prepara personalmente le ricette casalinghe della loro famiglia, mentre Anthony si occupa della gestione dei fornitori tra Milano e il Libano. Il menù include meze, una serie di antipasti tipici da condividere.

La vera innovazione di Ceci è l’aspetto delle bowl, personalizzabili secondo i gusti dei clienti. Tra le proposte ci sono hummus, falafel, patate piccanti e verdure grigliate, con un prezzo che varia da 12,9€ a 14,9€. Specialità come la Patata Harra, i Falafel e il Baba Ghanouj sono disponibili a prezzi tra 6,9€ e 7,9€.

Il menù è principalmente vegetariano e include anche dolci tradizionali come lo Sfouf. Sono in vendita anche prodotti artigianali libanesi, con nuovi arrivi previsti in futuro.