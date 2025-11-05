Cucina Ladina: scoperte gastronomiche nelle Dolomiti

Quando si parla delle cucine regionali italiane, è importante riconoscere che il nostro Paese offre molto più di venti varianti. Ogni comunità, anche quelle isolate, ha mantenuto tradizioni culinarie uniche nel corso del tempo. In questo contesto, la Ladinia, situata nelle Dolomiti, emerge come una micro-regione che ha preservato lingua, cultura e una gastronomia distintiva. Anna Messner Perathoner, dal suo maso Curijel a Selva di Val Gardena, ci introduce a una tavola ricca di storia e sapori.

Il Massiccio del Sella e le valli circostanti offrono un paesaggio che riflette la cultura ladina. La lingua locale, derivata dall’incontro tra le lingue dei Reti e il latino, è ancora parlata da una piccola parte della popolazione. La comunità, che conta meno di 40.000 abitanti, è caratterizzata da paesi autosufficienti e un forte legame con la montagna, che influisce anche sulla loro cucina.

Gli ingredienti alimentari tradizionali comprendono cereali robusti come segale, orzo e grano saraceno, oltre a legumi e ortaggi. La raccolta di erbe selvatiche, un tempo trascurata, è stata recentemente riscoperta. Tra i prodotti locali non mancano funghi e frutti rossi, utilizzati in molte preparazioni culinarie. I derivati animali come latte, formaggi e uova sono anch’essi fondamentali, mentre la carne rappresenta una risorsa limitata.

I piatti tipici includono la panicia, una minestra d’orzo, e i canederli, cucinati spesso solo con pane e uova. Tra le ricette più settentrionali troviamo gli schlutzkrapfen, ravioli farciti con erbe verdi. Le preparazioni a base di maiale sono prevalenti, con l’impiego di tecniche tradizionali di stagionatura come lo speck. Le carni possono essere utilizzate per stufati o ripassate in padella per preparare il gröstl.

Infine, le frittelle ladine, come le tutres e i cajincì, rappresentano un nutrimento pratico per la comunità, mentre i dolci, che spesso includono frutti rossi, offrono una chiusura dolce ai pasti.