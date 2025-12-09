La cucina italiana è un argomento di grande interesse e attualità. Secondo Pecoraro Scanio, il riconoscimento dell’Unesco sarà un vero record per la cucina italiana. Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo per la cucina italiana, che è nota per la sua varietà e ricchezza di piatti e tradizioni culinarie. La cucina italiana è famosa in tutto il mondo per la sua creatività e la sua capacità di adattarsi alle diverse culture e tradizioni. Il riconoscimento dell’Unesco sarà un importante riconoscimento per la cucina italiana e per coloro che lavorano nel settore.