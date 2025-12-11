9.4 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Cucina

Cucina italiana UNESCO

Da stranotizie
Cucina italiana UNESCO

La cucina italiana è entrata ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Non si tratta solo di un singolo piatto, ma dell’intero modo di cucinare e di stare a tavola, che comprende un intreccio di gesti quotidiani, ingredienti, dialetti, stagioni e ricette di famiglia tramandate di generazione in generazione.

Questo riconoscimento non riguarda solo i ristoranti stellati o le grandi tradizioni regionali, ma soprattutto ciò che succede nelle cucine di casa. Per celebrare questa notizia, sono stati selezionati alcuni manuali e ricettari che raccontano la cucina italiana da diverse angolazioni.

Tra questi libri, ci sono “La mia cucina per tutti” di Benedetta Rossi, che raccoglie ricette pratiche e inclusive per chi ha poco tempo o intolleranze alimentari; “In cucina con la friggitrice ad aria” di Benedetta Rossi, che esplora le possibilità di questo elettrodomestico per cucinare in modo più leggero e sostenibile; “Mamma, cucino da solo!” di Katia Casprini e Roberta Guidotti, che è un libro-laboratorio per bambini per imparare a cucinare in autonomia; “La scienza della carne” di Dario Bressanini, che spiega le basi scientifiche della cottura della carne; e “Il gusto del formaggio” edito Slow Food Editore, che è una guida enciclopedica ai formaggi italiani.

Questi libri sono strumenti concreti per capire la cucina italiana e per continuare a cucinarla, pagina dopo pagina. Sono un regalo ideale per chi ama la cucina italiana e vuole approfondire la propria conoscenza di questo patrimonio culturale immateriale.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Paracadute impigliato: il volo dell’orrore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.