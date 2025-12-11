Cucina italiana UNESCO

La cucina italiana è entrata ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Non si tratta solo di un singolo piatto, ma dell’intero modo di cucinare e di stare a tavola, che comprende un intreccio di gesti quotidiani, ingredienti, dialetti, stagioni e ricette di famiglia tramandate di generazione in generazione.

Questo riconoscimento non riguarda solo i ristoranti stellati o le grandi tradizioni regionali, ma soprattutto ciò che succede nelle cucine di casa. Per celebrare questa notizia, sono stati selezionati alcuni manuali e ricettari che raccontano la cucina italiana da diverse angolazioni.

Tra questi libri, ci sono “La mia cucina per tutti” di Benedetta Rossi, che raccoglie ricette pratiche e inclusive per chi ha poco tempo o intolleranze alimentari; “In cucina con la friggitrice ad aria” di Benedetta Rossi, che esplora le possibilità di questo elettrodomestico per cucinare in modo più leggero e sostenibile; “Mamma, cucino da solo!” di Katia Casprini e Roberta Guidotti, che è un libro-laboratorio per bambini per imparare a cucinare in autonomia; “La scienza della carne” di Dario Bressanini, che spiega le basi scientifiche della cottura della carne; e “Il gusto del formaggio” edito Slow Food Editore, che è una guida enciclopedica ai formaggi italiani.

Questi libri sono strumenti concreti per capire la cucina italiana e per continuare a cucinarla, pagina dopo pagina. Sono un regalo ideale per chi ama la cucina italiana e vuole approfondire la propria conoscenza di questo patrimonio culturale immateriale.