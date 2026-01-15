Cucina italiana, un ritorno alle tradizioni

Cucinare è tornato al centro delle abitudini degli italiani, grazie a un mix di tradizione, risparmio e nuove tecnologie. Un’indagine condotta da Acadèmia, piattaforma digitale legata alla community food Chef in Camicia, ha analizzato il rapporto degli italiani con il cibo e la cucina.

L’82% degli italiani mangia fuori casa al massimo una volta a settimana, con il 44% che lo fa meno di una volta e il 39% solo una volta. Questa scelta è legata all’aumento dei prezzi, ma anche al valore culturale del cucinare in casa, visto come gesto di cura e condivisione. Infatti, oltre l’80% degli intervistati cucina soprattutto per familiari o amici, e per il 95% mangiare resta un momento sociale.

L’indagine ha anche rilevato come il digitale stia cambiando il modo di stare ai fornelli: il 64% degli italiani utilizza strumenti online per cercare ricette, migliorare la tecnica o adattare i piatti alle proprie esigenze. I social media, come Instagram e YouTube, sono diventati una fonte centrale di ispirazione, con più di sei persone su dieci che provano a replicare le ricette viste online.

Inoltre, l’intelligenza artificiale sta entrando nelle cucine italiane, con una parte crescente di persone che la utilizza per trovare idee, gestire intolleranze o organizzare i pasti. Tuttavia, resta una certa diffidenza sull’affidabilità dei contenuti automatici. Il quadro che emerge è quello di un ritorno consapevole alla cucina domestica, tra innovazione e tradizione, in un Paese dove il cibo resta un pilastro dell’identità culturale.