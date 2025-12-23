Cucina italiana: un mito da sfatare

L’autrice palestinese Reem Kassis sostiene che l’attaccamento al cibo nazionale è un tipico atteggiamento delle comunità di migranti all’estero. Secondo Kassis, il cibo nazionale può essere un surrogato particolarmente significativo dell’identità nazionale per gli immigrati con legami fragili con la patria. Tuttavia, l’idea stessa di “cucina nazionale” è relativamente recente e è emersa solo con la nascita degli stati-nazione.

In Italia, ad esempio, la cucina è spesso considerata “nazionale”, ma in realtà le ricette italiane sono innanzitutto regionali e di spirito “nazionale” hanno ben poco. Il professore Michele Antonio Fino sostiene che non avrebbe senso pensare di avere una cucina nazionale in un territorio che è stato storicamente più diviso che unito.

La sovrapposizione tra gastronomia e identità nazionale inizia a crearsi negli anni ’60 e ’70, quando il boom economico nella penisola porta alla diffusione di piatti che fino a poco prima solo in pochi si sarebbero potuti permettere. Tuttavia, gli interessi che hanno spinto a creare la narrazione della cucina italiana come tradizione immutabile e l’Italia come la patria di una tradizione culinaria millenaria sono stati anche politici.

Il partito di estrema destra Lega si è fatto notare per battaglie ideologiche del genere, come ad esempio lo slogan “Sì alla polenta, no al cous cous” per politicizzare i due alimenti e portare avanti campagne anti-immigrazione. Inoltre, il ministro Lollobrigida di Fratelli d’Italia ha annunciato l’intenzione di modificare l’Articolo 32 della Costituzione sulla salute inserendo la tutela della “sovranità alimentare” e dei “prodotti simbolo dell’identità nazionale”.

Secondo Michele Fino, questo tipo di atteggiamento cade sotto l’ombrello del “gastronazionalismo”, un termine usato per descrivere la convinzione che la propria cucina “nazionale” sia migliore di quella degli altri Paesi. Il gastronazionalismo può avere conseguenze negative anche a livello culturale ed economico, poiché irrigidisce la tradizione e toglie alla cucina la capacità di cambiare. Inoltre, il purismo culinario italiano è controproducente per due aspetti: limita le innovazioni e corrompe la correttezza del mercato dei prodotti italiani.