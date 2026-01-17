Cucina italiana: un mito da sfatare

La cucina italiana è stata recentemente inserita nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’Unesco, suscitando grande entusiasmo e proclami anche nel mondo politico. Tuttavia, questa notizia non è poi così eccezionale, poiché l’Unesco aveva già riconosciuto il valore culturale della cucina tradizionale messicana e della gastronomia francese.

Per capire meglio la portata di questa scelta, è stato interpellato Alberto Grandi, docente di storia dell’alimentazione all’Università di Parma e autore di vari libri e podcast sul cibo. Secondo Grandi, il riconoscimento dell’Unesco non ha avuto alcun effetto concreto, se non quello di stimolare l’orgoglio nazionale. Inoltre, la candidatura presentata dall’Italia era debole, poiché si basava sull’attitudine degli italiani verso il cibo e sulla capacità di trasmettere saperi gastronomici da una generazione all’altra, elementi che non differenziano l’Italia dal resto del mondo.

Grandi sostiene che sarebbe stato meglio candidare le ricette tipiche italiane, poiché la cucina italiana è figlia del benessere, del boom economico e dell’industria, e non solo di tradizioni culinarie tramandate per generazioni. Inoltre, l’idea di una cucina tradizionale italiana è stata distorta dalla selezione della memoria, che ha escluso elementi come la margarina, che era un ingrediente comune sulle tavole italiane in passato, mentre oggi è poco considerato.

L’Unesco ha già riconosciuto altre tradizioni culinarie, come il boršč ucraino e il pane sottile del Caucaso, e la scelta della cucina italiana sembra andare oltre il cibo come identità nazionale, enfatizzando le tradizioni gastronomiche che migrano con gli esseri umani. Tuttavia, secondo Grandi, la cucina italiana esiste, ma è molto diversa da come viene raccontata e anche da come è stata candidata all’Unesco.

In Italia, dietro il cibo ci sono anche enormi interessi economici e rapporti di potere, e parlare solo della parte romantica della cucina è oggi un po’ riduttivo. Il turismo enogastronomico è un settore importante dal punto di vista economico, ma non si racconta la storia della cucina italiana nella sua storia, ma solo una rappresentazione funzionale all’attrattiva turistica di determinati territori. Gli italiani mangiano dove possono e dove le loro condizioni economiche e di vita glielo consentono, ma questo è funzionale a una narrazione turistica.