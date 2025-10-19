Cucina Italiana: Scopri i Segreti dei Piatti Tradizionali

13.8 C
L’ex maresciallo Antonio Scoppetta è l’unico condannato nel “sistema Pavia”, un intricato sistema di favori e scambi sotto indagine nelle operazioni “Clean” e “Clean 2” dirette dalla procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone. Secondo la sentenza, Scoppetta ha deviato dalla sua funzione di pubblico ufficiale, piegando i suoi doveri a interessi privati. È soprannominato “postino” perché accusato dall’imprenditore Carlo Primo Boiocchi di essere sempre impegnato a trasferire informazioni riservate tra l’ex procuratore pavese Mario Venditti e l’ex europarlamentare Angelo Ciocca. Queste informazioni, definite “ricette”, venivano comunicate verbalmente per evitare l’intercettazione, secondo quanto riferito da Boiocchi.

Al centro dell’inchiesta c’è anche la squadra di polizia giudiziaria di Mario Venditti, che, nel periodo in esame, era procuratore aggiunto a Pavia e risulta indagato dalla procura di Brescia per presunta corruzione in atti giudiziari. Boiocchi ha rivelato che Scoppetta si occupava di questo scambio di informazioni “un paio di volte a settimana”. Dopo la partenza di Venditti, Scoppetta avrebbe riferito a Boiocchi che Ciocca era preoccupato di aver perso le sue fonti d’informazione.

Antonio Rosciano, procuratore generale di Pavia, ha confermato che Scoppetta portava Venditti a pranzo con Ciocca, rafforzando l’idea di una relazione stretta tra i due. I giudici hanno sottolineato come Scoppetta fosse “totalmente asservito” a Maurizio Pappalardo, un ex maggiore dei carabinieri vicino a Venditti, accusato di frequentare senza motivo la sala delle intercettazioni.

Nel frattempo, Venditti ha presentato un secondo ricorso al tribunale del Riesame di Brescia contro l’atto di perquisizione nell’ambito dell’indagine sulla gestione dei fondi dell’ufficio requirente pavese.

