Cucina Italiana riconosciuta dall’Unesco

L’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Questo riconoscimento è stato possibile grazie al lavoro del costituzionalista Pier Luigi Petrillo e del docente di Storia dell’Alimentazione Massimo Montanari, che hanno commentato: “La cucina italiana è un esempio eccellente di come una cultura fortemente identitaria possa fondarsi sull’inclusione e sulla diversità”.

Maddalena Fossati, promotrice dell’iniziativa e direttrice del mensile “La Cucina Italiana”, ha spiegato che questo riconoscimento non è stato dato per le ricette o gli ingredienti, ma per l’importanza culturale del cibo nella società italiana. Il dossier presentato all’Unesco non parla di ricette codificate o prodotti tipici ingessati nei disciplinari, ma piuttosto di come la cucina italiana sia cresciuta accogliendo suggestioni e contributi da tante culture.

Fossati ha anche sottolineato che questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per creare corsi di cucina dalle elementari in avanti, per combattere l’italian sounding e promuovere la qualità. Il prossimo obiettivo è quindi creare una tavola cui ci sediamo per capire il valore del cibo e dirigere l’acquisto di cibo verso il prodotto autentico.

Inoltre, Fossati ha affermato che il riconoscimento dell’Unesco non darà fiato al nostalgismo, ma piuttosto metterà in evidenza l’identità culturale degli italiani, che passa attraverso la cucina, tradizionale e non. Il fulcro della candidatura era il rapporto degli italiani con il cibo, che è diverso da quello degli altri paesi.

Infine, Fossati ha sottolineato l’importanza di fare formazione con passione nella ristorazione italiana e di migliorare l’efficienza non solo degli stellati, ma anche dei ristoranti e delle trattorie. L’obiettivo è invitare tutti alla stessa tavola e mangiare insieme bene e in modo accessibile.