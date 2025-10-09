Cucina Italiana: Ricette Veloci e Gusto in Tavola

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato a ricette per un pranzo completo. Ogni domenica, ci sono proposte speciali per rendere il pranzo ancora più goloso. Rita presenta ricette semplici, veloci ed economiche, spaziando tra primi, secondi, antipasti e dolci, sempre ispirata dalla tradizione ma con un tocco di creatività.

Il programma è disponibile anche sul canale YouTube di Rita, sulla sua pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. In aggiunta, è possibile acquistare il suo libro che raccoglie tutte le sue ricette su Amazon.