Cucina Italiana: Ricette Tradizionali e Sfiziose di Rita

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato a ricette per un pranzo completo, con un focus speciale sulla domenica. Rita propone una varietà di piatti appetitosi e facili da preparare, spaziando tra primi, secondi, antipasti e dolci.

Il suo approccio si basa sulla tradizione, ma arricchito da un tocco di creatività, tutto all’insegna della semplicità, della velocità e dell’economicità. Gli spettatori possono seguire “La cucina di Rita” non solo in diretta, ma anche attraverso il canale YouTube, la pagina Facebook e il sito ritaskitchen.org.

Inoltre, è disponibile un libro che raccoglie tutte le sue ricette, che può essere acquistato su Amazon.

