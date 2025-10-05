16.9 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Cucina

Cucina Italiana: Ricette Tradizionali da Provare Subito

Da StraNotizie
Cucina Italiana: Ricette Tradizionali da Provare Subito

Un bambino di tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre giocava con l’animale nella cucina di casa del nonno. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.

Il cane, di circa due anni e mezzo e regolarmente vaccinato, appartiene alla compagna del nonno. A seguito del morso, il bimbo ha subito lesioni a un labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro. Per prestare soccorso, sono intervenuti i servizi di emergenza sanitaria del Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Fortunatamente, il bambino non è in pericolo di vita.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Amauri Rivive la Magia: Buffon e i Ricordi alla Juve
Articolo successivo
Animali Marvel: gli eroi dimenticati della squadra italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.