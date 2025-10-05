Cucina Italiana: Ricette Tradizionali da Provare Subito

Un bambino di tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre giocava con l’animale nella cucina di casa del nonno. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.

Il cane, di circa due anni e mezzo e regolarmente vaccinato, appartiene alla compagna del nonno. A seguito del morso, il bimbo ha subito lesioni a un labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro. Per prestare soccorso, sono intervenuti i servizi di emergenza sanitaria del Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Fortunatamente, il bambino non è in pericolo di vita.