Cucina Italiana: Ricette Sfiziose per Pranzo Domenicale

Ogni giorno alle 12, “La cucina di Rita” va in onda su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24. Questo programma offre un appuntamento speciale dedicato al pranzo domenicale, proponendo varie ricette facili e alla portata di tutti. Rita utilizza ingredienti della tradizione, ma con un tocco di creatività, rendendo le sue preparazioni semplici, veloci ed economiche.

Nel programma si possono trovare idee per antipasti, primi e secondi piatti, oltre ai dolci. Ogni giorno, gli spettatori possono sintonizzarsi su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, mentre le puntate sono disponibili anche sul canale YouTube di Rita, sulla sua pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org.

Inoltre, le ricette del programma sono raccolte in un libro che è possibile acquistare su Amazon.