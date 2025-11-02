Cucina italiana: ricette sfiziose per ogni pranzo domenicale

Ogni giorno alle 12 su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato a ricette per un pranzo completo. Ogni domenica viene presentato un appuntamento speciale con piatti sfiziosi e facili da preparare, comprendenti primi, secondi, antipasti e dolci.

Rita si ispira alla tradizione culinaria, ma arricchisce le sue ricette con un tocco di creatività, mantenendo sempre il focus su piatti semplici, veloci ed economici. Gli spettatori possono seguire “La cucina di Rita” anche sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org.

In aggiunta, chi è interessato a raccogliere tutte le sue ricette può acquistare il libro disponibile su Amazon.