20.6 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Cucina

Cucina italiana: ricette sfiziose per ogni pranzo domenicale

Da stranotizie
Cucina italiana: ricette sfiziose per ogni pranzo domenicale

Ogni giorno alle 12 su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato a ricette per un pranzo completo. Ogni domenica viene presentato un appuntamento speciale con piatti sfiziosi e facili da preparare, comprendenti primi, secondi, antipasti e dolci.

Rita si ispira alla tradizione culinaria, ma arricchisce le sue ricette con un tocco di creatività, mantenendo sempre il focus su piatti semplici, veloci ed economici. Gli spettatori possono seguire “La cucina di Rita” anche sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org.

In aggiunta, chi è interessato a raccogliere tutte le sue ricette può acquistare il libro disponibile su Amazon.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Ninetto Davoli: Pasolini, un ricordo che non ha scadenza
Articolo successivo
Esplora i segreti del viaggio nel tempo nei film di fantascienza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.