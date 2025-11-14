Cucina Italiana: Ricette Sfiziose per il Pranzo Domenicale

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”. Questo programma offre un appuntamento speciale per il pranzo della domenica, presentando numerose ricette gustose e accessibili a tutti, che spaziano da primi e secondi piatti a contorni e dolci.

Rita si ispira alla tradizione culinaria, ma arricchisce i suoi piatti con un tocco di creatività, mantenendo sempre l’approccio di preparazioni semplici, veloci ed economiche. Gli spettatori possono seguire “La cucina di Rita” non solo in televisione, ma anche sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org.

Inoltre, è possibile acquistare il libro contenente tutte le sue ricette su Amazon.