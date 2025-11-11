12.9 C
Cucina Italiana: Ricette Semplici per Pranzi Domenicali

Cucina Italiana: Ricette Semplici per Pranzi Domenicali

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, con un appuntamento speciale dedicato ai pranzi di domenica. Durante il programma, Rita propone numerose ricette gustose e accessibili per preparare antipasti, primi, secondi piatti e dolci.

Rita combina la tradizione culinaria con un pizzico di creatività, mantenendo sempre piatti semplici, veloci ed economici. Gli spettatori possono seguirla ogni giorno per trarre ispirazione e scoprire nuovi modi di cucinare.

In aggiunta alla programmazione televisiva, è possibile trovare “La cucina di Rita” sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. Per chi desidera avere tutte le ricette a portata di mano, è disponibile anche un libro che può essere acquistato su Amazon.

