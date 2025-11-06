12.1 C
Cucina italiana: Ricette facili per un pranzo domenicale

Cucina italiana: Ricette facili per un pranzo domenicale

“La cucina di Rita” è un programma che va in onda tutti i giorni alle 12 su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, dedicato alla preparazione di ricette gustose e accessibili a tutti. Ogni domenica, Rita presenta un appuntamento speciale per un pranzo completo, offrendo suggerimenti per primi, secondi piatti, antipasti e dolci.

Il programma combina la tradizione culinaria con un tocco di creatività, puntando su preparazioni semplici, rapide ed economiche. Gli spettatori possono seguire “La cucina di Rita” non solo in televisione, ma anche sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org.

Per chi desidera avere un’idea completa delle ricette presentate, è possibile acquistare il suo libro su Amazon.

