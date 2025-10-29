14.8 C
Cucina Italiana: Ricette Facili per Pranzi Domenicali

Cucina Italiana: Ricette Facili per Pranzi Domenicali

Ogni giorno, alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 va in onda “La cucina di Rita”. Il programma offre un appuntamento speciale dedicato al pranzo domenicale, presentando ricette sfiziose e semplici da realizzare, adatte a tutti. Rita propone piatti che spaziano da primi e secondi piatti ad antipasti e dolci, unendo tradizione e creatività in modo veloce ed economico.

Lo show è accessibile anche attraverso il canale YouTube di Rita, la sua pagina Facebook e il sito ritaskitchen.org. Gli appassionati di cucina possono trovare un ulteriore supporto nel libro di Rita, disponibile per l’acquisto su Amazon.

