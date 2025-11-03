Cucina Italiana: Ricette Facili per Pranzi Domenicali

Ogni giorno, alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 va in onda “La cucina di Rita”, un programma dedicato al pranzo domenicale. Ogni puntata presenta ricette semplici e gustose, adatte a tutti, che includono primi, secondi piatti, antipasti e dolci.

Rita si ispira alla tradizione culinaria italiana, ma aggiunge un tocco di originalità, proponendo piatti pratici e veloci. I telespettatori possono seguire le sue preparazioni anche sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. In ogni episodio, Rita offre spunti utili per rendere il pranzo della domenica un momento speciale e apprezzato.

Inoltre, gli appassionati possono acquistare il suo libro, che raccoglie tutte le sue ricette, su Amazon.