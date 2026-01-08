Cucina italiana: ricette classiche

Il Partito Democratico di Cremona è stato colpito dalle dimissioni del segretario generale Michele Bellini, che aveva assunto l’incarico con l’obiettivo di rinfrescare l’aria in casa dem. Tuttavia, Bellini ha lasciato il partito a causa delle troppe difficoltà riscontrate nel suo tentativo di rilancio, in particolare quella di aprire le porte di un partito che è diventato “degli eletti”, gli unici con il tempo e le competenze a disposizione per potersi dedicare alla politica.

Vittore Soldo, predecessore di Bellini alla guida della federazione provinciale, ha preso atto del tentativo fallito con tristezza e sostiene che la crisi messa in luce da Bellini non riguarda solo i dem, ma tutti i partiti. Soldo afferma che senza una base che possa andare oltre le contingenze, la politica come la conosciamo muore. Anche Stefania Bonaldi, ex prima cittadina di Crema, ha commentato le dimissioni di Bellini, sottolineando la necessità di un confronto autentico e trasparente all’interno del Partito per affrontare le criticità e le fatiche emerse.

Il capogruppo cremonese Roberto Poli ha ammesso i limiti denunciati dal segretario e auspica una riflessione per trovare una soluzione che possa rilanciare il partito in chiave unitaria. La consigliera Eleonora Sessa condivide le critiche dell’ex segretario, sostenendo che fare politica è diventato appannaggio degli eletti e che il partito dovrebbe essere una fucina che lavora sul lungo periodo e sperimenta soluzioni sempre nuove ai problemi.

I giovani del partito, con il segretario provinciale dei Giovani Democratici Matteo Cigognini, hanno espresso preoccupazione per la possibilità di cambiamento che sfuma e hanno sottolineato la necessità di incidere su dinamiche patologiche presenti nel partito. Il coordinatore Daniele Qalliai ha scritto che il partito perde una persona capace e valida con le dimissioni di Bellini e che le sfide e le difficoltà da affrontare nel ruolo di segretario provinciale sono molte. Il partito riconosce i nei messi in luce dal segretario dimissionario, ma continua a mancare di ricette concrete per affrontare i problemi.