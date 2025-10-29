Cucina Italiana: Ricetta della Zucca Arrostita di Lidia Bastianich

Di
stranotizie
-
0
Cucina Italiana: Ricetta della Zucca Arrostita di Lidia Bastianich

Lidia Bastianich è una figura iconica della cucina italoamericana, capace di trasmettere la tradizione culinaria tra Friuli e New York. Con il suo approccio caloroso e generoso, insegna che cucinare è un gesto d’amore e di rispetto. Nei suoi programmi, spiega le differenze tra vari piatti italiani, come il “gravy” e il “sugo”, contribuendo a far crescere la consapevolezza degli americani sulla cultura gastronomica italiana.

In “Lidia Celebrates America – A Nation of Neighbors”, Bastianich mette in evidenza il potere del cibo nel rafforzare i legami di comunità, specialmente tra gli immigrati. Attraverso le sue storie, mostra come il cibo possa essere un veicolo di solidarietà.

In tema di cucina, Lidia condivide una ricetta semplice e gustosa a base di zucca, perfetta per l’autunno e non solo per Halloween. Questo piatto, che si presta a essere servito con arrosti come tacchino o costato di agnello, è anche legato ai suoi ricordi d’infanzia, quando sua madre accoglieva i bambini per dolcetti.

La ricetta della zucca arrostita di Lidia Bastianich

Ingredienti

  • 1 zucca grande (circa 2 kg)
  • ¼ di tazza di olio extravergine di oliva
  • 1 cucchiaino di sale kosher
  • Olive nere
  • Noci sgusciate
  • Prezzemolo
  • Succo di 1 arancia

Procedimento

  1. Preriscaldare il forno a 125 gradi.
  2. Sbucciare e tagliare la zucca a pezzi di circa un centimetro. Metterla in una grande ciotola e aggiungere olio d’oliva e sale.
  3. Disporre la zucca su una teglia e arrostirla, partendo dalla griglia inferiore e spostandola verso la parte superiore a metà cottura, fino a doratura, per circa 25-30 minuti.
  4. Quando è ancora calda, trasferire la zucca in una ciotola da portata e aggiungere olive, succo d’arancia, scorze grattugiate, prezzemolo e noci tritate.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui