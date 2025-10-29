Cucina Italiana: Ricetta della Zucca Arrostita di Lidia Bastianich

Lidia Bastianich è una figura iconica della cucina italoamericana, capace di trasmettere la tradizione culinaria tra Friuli e New York. Con il suo approccio caloroso e generoso, insegna che cucinare è un gesto d’amore e di rispetto. Nei suoi programmi, spiega le differenze tra vari piatti italiani, come il “gravy” e il “sugo”, contribuendo a far crescere la consapevolezza degli americani sulla cultura gastronomica italiana.

In “Lidia Celebrates America – A Nation of Neighbors”, Bastianich mette in evidenza il potere del cibo nel rafforzare i legami di comunità, specialmente tra gli immigrati. Attraverso le sue storie, mostra come il cibo possa essere un veicolo di solidarietà.

In tema di cucina, Lidia condivide una ricetta semplice e gustosa a base di zucca, perfetta per l’autunno e non solo per Halloween. Questo piatto, che si presta a essere servito con arrosti come tacchino o costato di agnello, è anche legato ai suoi ricordi d’infanzia, quando sua madre accoglieva i bambini per dolcetti.

La ricetta della zucca arrostita di Lidia Bastianich

Ingredienti

1 zucca grande (circa 2 kg)

¼ di tazza di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di sale kosher

Olive nere

Noci sgusciate

Prezzemolo

Succo di 1 arancia

Procedimento