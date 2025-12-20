Cucina italiana per la longevità

Il nuovo volume “Il Gusto della Longevità”, pubblicato dalla Fondazione Valter Longo, propone un percorso culinario che unisce benessere, piacere del gusto e cultura gastronomica. Con oltre 159 pagine, il libro esplora ricette semplici e appaganti, tra cui una selezione speciale dello chef Niko Romito, per offrire piatti sani senza rinunciare alla gioia di cucinare.

Il libro attraversa l’Italia da Nord a Sud e si apre a suggestioni internazionali che spaziano dal Mediterraneo al Giappone, Taiwan, Costa Rica, Messico e California. Ogni ricetta combina ingredienti semplici e nutrienti, con tabelle nutrizionali e approfondimenti scientifici, storici e culturali.

Tra le proposte dello chef internazionale Niko Romito si trovano piatti che esaltano il valore del vegetale e la qualità degli ingredienti, come zuppa di carciofi, patate e porri, insalata di tuberi con salsa verde e rafano, lenticchie, nocciole e aglio, e merluzzo al vapore con peperone arrostito e spinacini. Ogni piatto riflette l’equilibrio tra gusto e salute, pensato per rendere l’alimentazione quotidiana più consapevole e appagante.

Il libro raccoglie anche ricette di cuochi e cuoche amatoriali selezionati durante le edizioni del Nutrition & Longevity Festival. Le sezioni dedicate al Fast Food sano e al Tex-Mex & Cal-Mex offrono spunti pratici per spuntini equilibrati, ideali per famiglie, bambini e adolescenti, senza rinunciare al gusto.

“Il Gusto della Longevità” si propone come uno strumento concreto per adottare un’alimentazione consapevole, capace di coniugare salute, piacere e cultura gastronomica. Perfetto come idea regalo, il libro invita a scoprire nuovi sapori, sperimentare in cucina e apprezzare la gioia di un pasto equilibrato.