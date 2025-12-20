10.3 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Cucina

Cucina italiana per la longevità

Da stranotizie
Cucina italiana per la longevità

Il nuovo volume “Il Gusto della Longevità”, pubblicato dalla Fondazione Valter Longo, propone un percorso culinario che unisce benessere, piacere del gusto e cultura gastronomica. Con oltre 159 pagine, il libro esplora ricette semplici e appaganti, tra cui una selezione speciale dello chef Niko Romito, per offrire piatti sani senza rinunciare alla gioia di cucinare.

Il libro attraversa l’Italia da Nord a Sud e si apre a suggestioni internazionali che spaziano dal Mediterraneo al Giappone, Taiwan, Costa Rica, Messico e California. Ogni ricetta combina ingredienti semplici e nutrienti, con tabelle nutrizionali e approfondimenti scientifici, storici e culturali.

Tra le proposte dello chef internazionale Niko Romito si trovano piatti che esaltano il valore del vegetale e la qualità degli ingredienti, come zuppa di carciofi, patate e porri, insalata di tuberi con salsa verde e rafano, lenticchie, nocciole e aglio, e merluzzo al vapore con peperone arrostito e spinacini. Ogni piatto riflette l’equilibrio tra gusto e salute, pensato per rendere l’alimentazione quotidiana più consapevole e appagante.

Il libro raccoglie anche ricette di cuochi e cuoche amatoriali selezionati durante le edizioni del Nutrition & Longevity Festival. Le sezioni dedicate al Fast Food sano e al Tex-Mex & Cal-Mex offrono spunti pratici per spuntini equilibrati, ideali per famiglie, bambini e adolescenti, senza rinunciare al gusto.

“Il Gusto della Longevità” si propone come uno strumento concreto per adottare un’alimentazione consapevole, capace di coniugare salute, piacere e cultura gastronomica. Perfetto come idea regalo, il libro invita a scoprire nuovi sapori, sperimentare in cucina e apprezzare la gioia di un pasto equilibrato.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Eroe di Bondi Beach: donazione record
Articolo successivo
Capodanno in giro per il mondo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.