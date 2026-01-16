Cucina italiana per il disastro

Fujifilm Italia, in collaborazione con MAI TAI, ha organizzato la prima tappa dell’evento “Ricette per il Disastro” a Milano, presso il Phyd Hub. L’iniziativa, pensata per coinvolgere la Gen Z e superare i modelli di marketing tradizionali, ha visto la partecipazione di circa 50 appassionati di fotografia.

Il format dell’evento gioca su un doppio binario: da un lato celebra l’idea che sbagliando si impara, dall’altro fa riferimento alle “Ricette di Fujifilm”, combinazioni personalizzate di parametri come la scelta della simulazione pellicola, il bilanciamento del bianco, la grana e la gestione delle luci e delle ombre. Questo processo permette di generare uno scatto con un’estetica già definita e un JPEG finito al momento del click, offrendo un risultato professionale e creativo senza alcun intervento di post-produzione.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare i più recenti modelli di fotocamere e ottiche Fujifilm, grazie alla disponibilità di FCF Forniture Cine Foto. L’evento ha combinato un workshop interattivo con la presenza di modelli professionisti e un allestimento di design, culminando con un aperitivo di networking e una gift box da ritirare in store.

Viviana Nonnoi, Client Director di Mai Tai, ha commentato: “La sfida di questo progetto era doppia: intercettare la Gen Z con messaggi autentici e offrire un’esperienza di prodotto tangibile e divertente. Con ‘Ricette per il Disastro’, abbiamo dimostrato che l’autoironia e la libertà di sperimentazione sono le chiavi per l’engagement”. Il team è già al lavoro per replicare e adattare questo format di successo nelle principali città italiane.