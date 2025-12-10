9.3 C
Da stranotizie
Cucina italiana patrimonio Unesco

La lista dei patrimoni immateriali dell’Unesco dedicati alle ricette, ai prodotti e alle preparazioni culinarie è lunga, ma la “cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale” è la prima nel suo genere. Non esiste infatti tra i patrimoni intangibili una cucina considerata nel suo insieme come quella italiana. La candidatura non riguarda ricette, prodotti o riti relativi alla preparazione, ma il fatto che per gli italiani mangiare e preparare da mangiare non sono atti fini a se stessi, bensì sinonimi di cura, accudimento e incontro.

Gli altri patrimoni culinari contemplano alcuni aspetti specifici delle singole tradizioni gastronomiche, come il pasto gastronomico francese, che pone l’attenzione sul rito del pasto e sulla tradizionale suddivisione in portate, o la Cucina tradizionale messicana, riconosciuta per la sua ricchezza nutrizionale. Anche il Washoku, pasto tradizionale giapponese, è stato riconosciuto per la freschezza degli ingredienti e il rispetto delle stagioni.

La lista dei patrimoni immateriali dell’Unesco a tema gastronomico include anche la baguette francese, il kimchi coreano, il pane azzimo turco, lo street food di Singapore e il caffè turco e arabo. La pizza è patrimonio Unesco solo per l’arte del “pizzaiuolo” napoletano, che è stata riconosciuta per l’unicità della bravura nel manipolare due elementi basici come acqua e farina.

La cucina italiana è diventata il ventesimo patrimonio immateriale italiano e ora fa parte dell’elenco dei patrimoni Unesco a tema gastronomico. L’idea di candidare la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco è partita dal direttore Maddalena Fossati Dondero, insieme all’Accademia Italiana di Cucina e Fondazione Casa Artusi, e ha portato il progetto alla candidatura. La cucina italiana è stata riconosciuta per la sua unicità e per il fatto che mangiare e preparare da mangiare non sono atti fini a se stessi, ma sinonimi di cura, accudimento e incontro.

