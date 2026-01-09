Cucina italiana Patrimonio Unesco

La cucina italiana è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità. Il Comitato intergovernativo dell’organizzazione ha approvato l’iscrizione della candidatura della “Cucina italiana fra sostenibilità e diversità bio-culturale”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato che la cucina italiana non è solo cibo, ma cultura, tradizione, lavoro e ricchezza, e che nasce da filiere agricole che coniugano qualità e sostenibilità.

La cucina italiana ha una quota del 19% sul mercato mondiale della ristorazione e il suo valore globale supera i 251 miliardi di euro. Sono 600mila i ristoranti italiani nel mondo e il valore dell’Italian Sounding, ovvero la copiatura dei prodotti alimentari italiani, è di circa 120 miliardi di euro. Tuttavia, è importante notare che la cucina italiana non esiste come un’unica entità, ma è un grande ombrello che comprende le cucine regionali e locali, con piatti che sono stati tramandati di generazione in generazione e che hanno subito commistioni e rivoluzioni.

La cucina italiana è in costante evoluzione, con piatti che mutano nel tempo come sapore, colore e consistenza. Ad esempio, la prima ricetta della pasta alla carbonara prevedeva la pancetta, mentre ora si utilizza il guanciale. Inoltre, il pesto alla genovese originariamente prevedeva la rucola al posto del basilico. La cucina italiana è buona perché utilizza ingredienti buoni, il che costituisce un assist notevole per i prodotti d’esportazione. L’export agroalimentare italiano è cresciuto nonostante i dazi e questo riconoscimento potrebbe essere un’arma in più per sostenerlo e valorizzarlo.