Cucina italiana patrimonio Unesco

La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio dell’Unesco, diventando la prima cucina al mondo a ricevere questo riconoscimento. La decisione è stata presa all’unanimità dal Comitato intergovernativo dell’Unesco, riunito a New Delhi in India. Secondo l’Unesco, la cucina italiana è una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali.

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha commentato la notizia, esprimendo orgoglio per il riconoscimento, che onora la cultura e la tradizione italiana. Ha anche sottolineato che la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette, ma anche cultura, lavoro e ricchezza. Il riconoscimento è stato visto come un successo per tutti gli italiani e un impulso per valorizzare ancor di più i prodotti italiani e proteggerli da imitazioni e concorrenza sleale.

L’Unesco ha sottolineato che il cucinare all’italiana favorisce l’inclusione sociale, promuovendo il benessere e offrendo un canale per l’apprendimento intergenerazionale permanente. La cucina italiana è stata descritta come un’attività comunitaria che enfatizza l’intimità con il cibo, il rispetto per gli ingredienti e i momenti condivisi attorno alla tavola.

La decisione di riconoscere la cucina italiana come patrimonio dell’Unesco è stata accolta con favore da molti, tra cui il sottosegretario di Stato alla Cultura Gianmarco Mazzi, che ha definito il riconoscimento come un successo per tutti gli italiani. Anche il noto chef Alessandro Circiello ha commentato la decisione, sottolineando che la cucina italiana rappresenta la identità culturale del paese e che il riconoscimento è un giusto premio per una tradizione millenaria basata su una biodiversità unica al mondo.