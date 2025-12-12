Cucina italiana patrimonio Unesco

Dopo la proclamazione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, Casa Artusi è ancora pervasa da un’atmosfera di festa e impegno per il futuro. Andrea Segrè, presidente della Fondazione Casa Artusi, ha spiegato che nulla è scontato all’Unesco e che ogni decisione richiede un dossier solido e un impegno reale sul campo. Il risultato è stato raggiunto dopo oltre cinque anni di lavoro.

La cucina italiana è un patrimonio straordinario di pratiche, saperi e biodiversità che unisce i territori e le comunità. Il percorso è iniziato con una lunga fase di ascolto e coinvolgimento delle comunità che custodiscono la cucina italiana, dalle famiglie ai cuochi, dai produttori ai ricercatori. Il dossier è stato curato da Massimo Montanari, che ha dimostrato come la cucina italiana sia un mosaico di diversità bioculturale, nato dall’incontro continuo fra tradizioni locali, sostenibilità e cultura domestica.

Il riconoscimento comporta per l’Italia una responsabilità, ovvero impegnarsi a tutela, trasmissione e innovazione. Significa rafforzare l’educazione alimentare, sostenere le pratiche sostenibili, valorizzare le filiere agricole e promuovere una narrazione del cibo che tenga insieme salute, cultura e territorio. Il riconoscimento può generare ricadute importanti anche sul piano economico, come turismo culturale, export agroalimentare e attrattività internazionale.

Per Casa Artusi e il territorio, il riconoscimento è un’opportunità per diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per la tutela e lo studio della cucina domestica italiana. La Fondazione ha attivato l’Osservatorio internazionale della cucina e buongusto italiano, grazie al finanziamento della Camera di Commercio della Romagna. Ciò rafforza il ruolo culturale e turistico del territorio, offrendo nuove opportunità per l’economia locale, più visibilità, più progettualità e una rete più forte di collaborazioni istituzionali.

Per utilizzare al meglio questo riconoscimento a livello locale, è necessario rafforzare l’identità gastronomica del territorio, valorizzando prodotti, ricette, tradizioni e investendo sulla formazione e sulla scuola di cucina. Si possono anche sviluppare eventi diffusi, festival, itinerari turistici legati alla cucina di casa e alle eccellenze locali, coinvolgendo imprese, istituzioni e comunità in una strategia comune di promozione del territorio.