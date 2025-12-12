4.9 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Cucina

Cucina italiana patrimonio Unesco

Da stranotizie
Cucina italiana patrimonio Unesco

Dopo la proclamazione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, Casa Artusi è ancora pervasa da un’atmosfera di festa e impegno per il futuro. Andrea Segrè, presidente della Fondazione Casa Artusi, ha spiegato che nulla è scontato all’Unesco e che ogni decisione richiede un dossier solido e un impegno reale sul campo. Il risultato è stato raggiunto dopo oltre cinque anni di lavoro.

La cucina italiana è un patrimonio straordinario di pratiche, saperi e biodiversità che unisce i territori e le comunità. Il percorso è iniziato con una lunga fase di ascolto e coinvolgimento delle comunità che custodiscono la cucina italiana, dalle famiglie ai cuochi, dai produttori ai ricercatori. Il dossier è stato curato da Massimo Montanari, che ha dimostrato come la cucina italiana sia un mosaico di diversità bioculturale, nato dall’incontro continuo fra tradizioni locali, sostenibilità e cultura domestica.

Il riconoscimento comporta per l’Italia una responsabilità, ovvero impegnarsi a tutela, trasmissione e innovazione. Significa rafforzare l’educazione alimentare, sostenere le pratiche sostenibili, valorizzare le filiere agricole e promuovere una narrazione del cibo che tenga insieme salute, cultura e territorio. Il riconoscimento può generare ricadute importanti anche sul piano economico, come turismo culturale, export agroalimentare e attrattività internazionale.

Per Casa Artusi e il territorio, il riconoscimento è un’opportunità per diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per la tutela e lo studio della cucina domestica italiana. La Fondazione ha attivato l’Osservatorio internazionale della cucina e buongusto italiano, grazie al finanziamento della Camera di Commercio della Romagna. Ciò rafforza il ruolo culturale e turistico del territorio, offrendo nuove opportunità per l’economia locale, più visibilità, più progettualità e una rete più forte di collaborazioni istituzionali.

Per utilizzare al meglio questo riconoscimento a livello locale, è necessario rafforzare l’identità gastronomica del territorio, valorizzando prodotti, ricette, tradizioni e investendo sulla formazione e sulla scuola di cucina. Si possono anche sviluppare eventi diffusi, festival, itinerari turistici legati alla cucina di casa e alle eccellenze locali, coinvolgendo imprese, istituzioni e comunità in una strategia comune di promozione del territorio.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Feste natalizie: come ridurre lo stress?
Articolo successivo
Grecia leader del turismo europeo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.