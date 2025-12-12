Cucina italiana patrimonio Unesco

La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell’Unesco, un traguardo che valorizza il Paese e premia il lavoro quotidiano delle aziende agricole. I cuochi contadini e gli agricoltori di tutta Italia festeggiano questo riconoscimento, che affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne e nella ricchezza dei mille piatti regionali.

Secondo Coldiretti e Campagna Amica, il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità è un’opportunità di sviluppo per l’economia italiana e per l’Italia in generale. Il 94% degli italiani ritiene che questo riconoscimento sia importante per il Paese. La cucina italiana vale oggi nel mondo ben 251 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, il riconoscimento è anche importante per fare chiarezza rispetto alla proliferazione dell’italian sounding, con oltre un italiano su due che all’estero si ritrova abitualmente a tavola pietanze e prodotti tricolori “taroccati”. Per sostenere la candidatura e valorizzarne il risultato, Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica hanno promosso la creazione dell’Accademia della cultura enogastronomica italiana, che favorisce la formazione dei giovani aspiranti professionisti del settore.