Da stranotizie
Cucina Italiana Patrimonio Umanità

La Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità è una vittoria anche per l’agricoltura e per il lavoro che svolge nel preservare e nel tenere viva la nostra cultura del cibo. Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna, commenta così il traguardo raggiunto con il riconoscimento Unesco.

Questo riconoscimento è il risultato di un lavoro collettivo, in cui fondamentale è il ruolo che le donne svolgono lungo l’intera filiera del cibo, dal campo alla tavola. La Confagricoltura Donna rappresenta da tempo questo ruolo, e ha già voluto sintetizzare con il progetto “Confagricoltura Donna incontra le Grandi Chef”.

Da questo progetto è nata la pubblicazione “Le grandi chef in una ricetta: Viaggio attraverso i prodotti dell’agricoltura”, in cui chef come Cristina Bowerman, Laura Colaiacovo, Anna Ghisolfi, Rosanna Marziale, Isa Mazzocchi, Valeria Raciti, Solly Tomasone, Viviana Varese e Francesca Vierucci, si sono fatte ambasciatrici del Made in Italy a tavola attraverso ricette capaci di ricreare piatti tipici della tradizione culinaria italiana.

Nella fusione tra memoria e innovazione risiede il ruolo delle donne nel settore food italiano. Le donne sono custodi da sempre della tradizione alimentare e per questo, sono anche capaci di rivisitarla partendo sempre dall’eccellenza delle produzioni che la nostra agricoltura offre.

